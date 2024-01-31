Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Geyik’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Yeşilçam Caddesi, Asyakent Sitesi, Battalgazi,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatun Karaca’nın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Vuslat Sokak, No: 65, Yeşilyurt,
94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Apuhan’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Ercan Sokak, No: 4/1, Battalgazi,
51 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Erhan Akdağ’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Osman Gazi Caddesi, No:3, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Vendihar Aygün’ün taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Saraycık Sokak, TOKİ Konutları, R-7 Blok, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Teluşağı Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Gazal Korkmaz’ın taziye adresi: Teluşağı Mahallesi, Pütürge,
80 yaşında vefat eden ve Bingöl Mezarlığına defnedilen Selahattin Dengeşik’in taziye adresi: Bingöl,
59 yaşında vefat eden ve Suriye Mezarlığına defnedilen Delal El Ahmet’in taziye adresi: Hatay”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.