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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Geyik’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Yeşilçam Caddesi, Asyakent Sitesi, Battalgazi,

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatun Karaca’nın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Vuslat Sokak, No: 65, Yeşilyurt,

94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Apuhan’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Ercan Sokak, No: 4/1, Battalgazi,

51 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Erhan Akdağ’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Osman Gazi Caddesi, No:3, Yeşilyurt,

78 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Vendihar Aygün’ün taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Saraycık Sokak, TOKİ Konutları, R-7 Blok, Yeşilyurt,

80 yaşında vefat eden ve Teluşağı Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Gazal Korkmaz’ın taziye adresi: Teluşağı Mahallesi, Pütürge,

80 yaşında vefat eden ve Bingöl Mezarlığına defnedilen Selahattin Dengeşik’in taziye adresi: Bingöl,

59 yaşında vefat eden ve Suriye Mezarlığına defnedilen Delal El Ahmet’in taziye adresi: Hatay”

 

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31 Oca 2024 - 17:23 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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