CHP İl Başkanı Yıldız’a yapılan saldırının davası görülüyor

Yumruklu saldırıyla ilgili Malatya 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya; saldırıya uğrayan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Yıldız’ın avukatları, sanık ve sanık avukatı katıldı.

“YILDIZ’A YAPILMIŞ BİR SALDIRI DEĞİL CHP’YE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR”

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP Battalgazi İlçe Başkanı Avukat Hülya Karakurt, “CHP İl Başkanımız Barış Yıldız’ın depremzedelere yardım etmek amaçlı ve depremzedelerin isteği üzerine gittiği konteyner kentte uğradığı saldırı sonucu davanın ilk duruşması görüldü. Konuyla alakalı yaşanılan mağduriyet ortadadır. Bu sadece İl Başkanı Barış Yıldız’a yapılmış bir saldırı değil, tüm Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılmış bir saldırıdır. Dava başka bir güne ertelendi, davamızın takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

BİR KİŞİNİN YUMRUKLU SALDIRISINA UĞRADI

CHP Malatya İl Başkanı Yıldız, Saadet Partisi'nin kaldırılmak istenen aşevinin de bulunduğu bölgede depremzedeleri ziyaret ettiği sırada, küfürler savuran bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Barış Yıldız’ın şikâyeti üzerine iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: BÜLTEN