Objeleri canlandıran sanat

Günümüzde bütün dünya tarafından bilinen ve bir sanat dalı olarak faaliyet gösteren ahşap boyama, ülkemizde de çok köklü bir geçmişe sahip. Genellikle ahşap, deri, metal gibi objelerde uygulanan bu sanatla ilgili önemli bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) usta öğreticilerinden Sümeyye Gökçe, BUSABAH Medya’ya konuştu.

Sanat Merkezinde 13 yıldır ahşap boyama eğitmenliği yaptığını ifade eden Gökçe, Büyükşehir Belediyesinin Malatya halkına katmış olduğu en büyük güzelliklerinden birisinin Sanat Merkezi olduğunu söyledi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ BÜYÜK MOTİVE OLUYOR”

El Sanatları mezunu olan ve Sanat Merkezinde 13 yıldır ahşap boyama öğretmenliği yapan Sümeyye Gökçe, “Ahşap, seramik, polyester, deri, metal, plastik ve cam boyama ve süsleme yapıyoruz. Genelde öğrencilerimin evlerinde kullanmadıkları objelerini yeniden boyayarak dönüştürüyoruz. Eskiyi yeniden canlandırmak öğrencilerime büyük motive oluyor. Boyalarımızı her materyal üzerinde kullanabiliyoruz” sözlerine ekledi.

“SU BAZLI AKRİLİK BOYALARLA ÇALIŞIYORUZ”

Boyama tekniklerinden bahseden Gökçe, “Eski objeleri yenilerken astar boyası kullanıyoruz. 24 saat bekletiyoruz, daha sonra diğer kat boyalarına geçiyoruz. Ahşap boyamada çok fazla teknik var. Bunun dışında hangi objeyi boyayacak olursak onların bir bekleme süresi yok. Astar boya yapmadığımız için su bazlı akrilik boyalarla çalışıyoruz. Bunun yanı sıra camda ya da seramikte kullandığımız metalik boyalar var. Dekupaj tekniğimiz var, peçete yapıştırma tekniğimiz var, çatlatma tekniği gibi çok fazla boyama tekniğimiz var. Su bazlı boylarımız var, eskiyi yenileme boyalarımız var, metalik boyalarımız var” diye konuştu.

“BAZEN SERGİLERİMİZ OLUYOR”

Ahşap boyama kursu hakkında bilgiler paylaşan Gökçe, “Ahşap boyama kursuna bu yıl 12 kişi katıldı. Tabi zamanla bu sayı aynı kalmıyor. Kursumuz devam ederken, ziyaretçi olarak gelenler de kurslarımıza katılıyorlar, misafir öğrenci olarak kabul ediyoruz. Hafta sonu ve hafta içi olmak üzere 7 gün ders veriyorum. Öğrencilerimiz burada yaptığı çalışmalarını sosyal medya üzerinden satabiliyorlar. Bazen sergilerimiz oluyor, o zamanda satış yapıyorlar. Ev hanımları ve çalışan kadınlar da kurslarımıza katılabiliyorlar” söyleminde bulundu.

“HER ZAMAN BURADAYIZ”

“Depremlerden sonra kurslarımıza biraz ilgi azaldı” diyen Gökçe, şunları kaydetti:

“Depremden önce çok yoğunduk. İnsanların sorunları ve sıkıntıları artınca öncelikleri başka yönlere kaydı. Biz yine de her zaman buradayız, kapımız her zaman açık. Stres atmak için gelenler çok oluyor. Bu anlamda motive edici oluyor. Burası bir hobi merkezi gibi bir yer olarak görebilirler. Çok büyük bir deprem yaşadık. Bu yüzden o kötü günleri unutmak adına terapi amaçlı Sanat Merkezimizde bulunan kurslara gelebilirler. Malatya Büyükşehir Belediyesinin Malatya halkına katmış olduğu en büyük güzelliklerinden biri de buradaki Sanat Merkezidir. Hem sanatla hem de halkla iç içe olmak stres atmamız açısından büyük bir avantaj.”