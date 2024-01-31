Baş ağrısında acil durum sinyalleri

Baş ağrısının nedenlerini sıralayan Bıkmaz, “Kimyasal düzensizlikler, sinirlerde ve beyin içi ve çevresindeki damarlardaki hastalıklar ve genetik faktörler(Mesela migren ağrılarında ailesel geçiş iyi bilinmektedir) Baş ağrısına neden olmayan ancak hazırlayıcı faktörleri aktive eden etkenler ise; stres, depresyon, delirli yemekler ve katkı maddeleri, açlık veya düşük kan şekeri, alkol ve kafein, uyku düzeninde değişiklik, hormonal değişiklikler, hava durumundaki değişimler, havada polenler, parlak ışık ve aşırı gürültü. Tüm baş ağrıları aynı değildir. Hafif ya da dayanılmaz ağrılar olabilir, ayda bir ya da günde defalarca görülebilir, ağrı başın tek tarafını ya da iki tarafını etkileyebilir ya da bir saat ya da günlerce sürebilir. Ve baş ağrıları farklı olduğu gibi onlardan kurtulmak için izlenecek metotlarda değişir” şeklinde konuştu.

“Bazı baş ağrıları bir hastalık ya da yaralanmanın uyarıcı sinyalleri olabilir” diyen Op. Dr. Kerem Bıkmaz, şunları kaydetti:

•Gözler, kulaklar, dişler veya çenenin hastalıkları

•Sinüs enfeksiyonu

•Alerjiler

•Temporal arterit- başın yan tarafındaki arterleri etkileyen ve sıklıkla 55 yaş üzerinde izlenen bir hastalık.

•Beyin tümörü

•İnme

•Anevrizma (Baloncuk)

•Beyin absesi (enfeksiyon)

•Menenjit ( Beyin ve omuriliği saran zarların enflamasyonu)

•Başa şiddetli bir darbe gelmesi

Doktora ne zaman başvurulmalı?

Eğer baş ağrılarınız evde veya işte rutin aktivitelerinizi yapmanıza engel oluyorsa, eğer mevcut ağrının şimdiye kadar yaşadığınız en şiddetli ağrı olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir sağlık uzmanına başvurun.

Aşağıdakiler varsa beklemeden acil tıbbi yardım alınmalıdır;

•Ani ve çok şiddetli gelişen ağrı

•Eşlik eden görmede bozulma, konfüzyon, şuur kaybı, uyuşma veya benzer değişiklikler eşlik ediyor ise

•Gece sizi uykudan uyandırıyor ise

•Daha sık ve şiddetli olmaya başladı ise

•Başa bir darbe sonrası başladı ise

•Ateş ve ense sertliği ile birlikte ise ve/veya boğaz veya solunum yolu enfeksiyonunu takip ediyor ise

•Eşlik eden nöbetler var ise

•Çocuklar veya yaşlılarda görülüyorsa

•Tavsiye edilen dozlarda verilen ilaç tedavisine yanıt vermiyorsa

•Bir göz veya kulak gibi özellikle hep aynı alanı etkiliyorsa.”

Kaynak: BÜLTEN