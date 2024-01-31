Bu kez betonun değil karın altında kaldılar

Malatya'da 6 Şubat'ta yaşanan acı kayıpların ardından havanın soğuk olması nedeni ile çocuklarını, annelerini, babalarını, yakınlarını kaybeden vatandaşlar mezarların üzerini battaniyelerle örtmüşlerdi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarları bu kez soğuk kar örtüsünün altında kaldı.

6 Şubat’ta yaşanan depremlerde başta 11 il olmak üzere yakınlarını kaybedenler için hayat bir daha eskisi gibi olmadı. Malatya’da depremlerin üzerinden geçen bir yıla rağmen ortaya çıkan manzaralar yürekleri burkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Malatya’da etkili olan kar yağışı nedeni ile birçok yerde karpostallık görüntüler çıksa da Malatya Şehir Mezarlığı’nda deprem şehitlerinin mezarlarının bulunduğu yerlerde ortaya çıkan görüntüler yürekleri yakıyor.

Asrın felaketi olarak tabir edilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya’da bin 237 kişi yaşamını yitirmişti. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar başta bayram ve diğer özel günler olmak üzere kaybettiği yakınlarını anmak için şehir mezarlığını gittiler. Depremin olduğu gün havanın çok soğuk ve kar yağışlı olması nedeni ile çoğu mezarlığın üzerine battaniyeler, mezar başlarında bulunan tahtalara ise bereler takılmıştı. O mezarların üstü şimdilerde soğuk kar örtüsü ile kaplandı.

Depremde hayatını kaybedenler soğuk kar örtüsünün altında yatarken tam da mezarlarının karşısında enkaz taşıyan kamyonları gören vatandaşlar acısı katlanarak büyüyor.

Yaklaşık bir hafta sonra acı günün üzerinden geçen sürede tam bir yıl dolacakken şehirde ise hala yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.