 Cömertoğlu’ndan Arapgir Ziraat Odasına ziyaret

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şafak’ı ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Şafak’tan odanın üye sayısı ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçedeki tarımsal çalışmalar ve sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Haluk Cömertoğlu, Arapgir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şafak’ı ziyaret etti. Arapgir Ziraat Odasının aktif çalıştığını belirten Başkan Şafak, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve verimli üretim açısından odanın önemli olduğunu söyleyerek, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’na teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN