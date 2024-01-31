- Gündem

Maraş ve Adıyaman’ın bu ilçeleri dikkat

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde elektrik kesintisi devam ediyor. 2 Şubat 2024 Cuma günü Kahramanmaraş ve Adıyaman’da elektrik kesintisi yaşanacak. İlgili yerlerde kesinti süreleri ve etkilenecek bölgeler şu şekilde…

Maraş ve Adıyaman’ın bu ilçeleri dikkat mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde elektrik kesintisi devam ediyor. 2 Şubat 2024 Cuma günü Kahramanmaraş ve Adıyaman’da elektrik kesintisi yaşanacak. İlgili yerlerde kesinti süreleri ve etkilenecek bölgeler şu şekilde…

DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ:

Kesinti Süresi: 1 saat 30 dakika

Etkilenen Bölgeler: Hayrullah ve İsmetpaşa Mahalleleri bir kısmı

Kesinti Nedeni: Tesis Çalışması

Başlama Zamanı: 02 Şubat 2024 Cuma 06:00

Bitiş Saati: 02 Şubat 2024 Cuma 07:30

ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ:

Kesinti Süresi: 3 saat

Etkilenen Bölgeler: Ayşepınarı, Köşürge, Yenidemir Mahalleleri.

Kesinti Nedeni: Tesis Çalışması

Başlama Zamanı: 02 Şubat 2024 Cuma 09:00

Bitiş Saati: 02 Şubat 2024 Cuma 12:00

ADIYAMAN’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

GÖLBAŞI / ADIYAMAN:

Kesinti Süresi: 8 saat

Etkilenen Bölgeler: Fatih Mahallesi 112, 113, 114 nolu sokaklar ile Malatya-Kahramanmaraş Karayolu üzeri aboneler

Kesinti Nedeni: Bakım onarım çalışması

Başlama Zamanı: 02 Şubat 2024 Cuma 09:00

Bitiş Saati: 02 Şubat 2024 Cuma 17:00

MERKEZ / ADIYAMAN:

Kesinti Süresi: 6 saat

Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet Mahallesi 2565, 2529, 2526, 2527, 2511, 2517, 2516, 2521, 2522, 2553, 2558, 2560, 2561, 2563, 2567, 2555 nolu sokaklar ile Birsen Esensoy İ.Ö.O

Kesinti Nedeni: Trafo Deplase çalışması

Başlama Zamanı: 02 Şubat 2024 Cuma 09:00

Bitiş Saati: 02 Şubat 2024 Cuma 15:00.

 

# Elektrik kesintisi, adıyaman elektrik kesintisi, kahramanmaraş elektrik kesintisi, son dakika elektrik kesintisi, son dakika

31 Oca 2024 - 16:30 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL