Maraş ve Adıyaman’ın bu ilçeleri dikkat

Türkiye genelinde elektrik kesintisi devam ediyor. 2 Şubat 2024 Cuma günü Kahramanmaraş ve Adıyaman’da elektrik kesintisi yaşanacak. İlgili yerlerde kesinti süreleri ve etkilenecek bölgeler şu şekilde…
DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ:
Kesinti Süresi: 1 saat 30 dakika
Etkilenen Bölgeler: Hayrullah ve İsmetpaşa Mahalleleri bir kısmı
Kesinti Nedeni: Tesis Çalışması
Başlama Zamanı: 02 Şubat 2024 Cuma 06:00
Bitiş Saati: 02 Şubat 2024 Cuma 07:30
ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ:
Kesinti Süresi: 3 saat
Etkilenen Bölgeler: Ayşepınarı, Köşürge, Yenidemir Mahalleleri.
Kesinti Nedeni: Tesis Çalışması
Başlama Zamanı: 02 Şubat 2024 Cuma 09:00
Bitiş Saati: 02 Şubat 2024 Cuma 12:00
ADIYAMAN’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
GÖLBAŞI / ADIYAMAN:
Kesinti Süresi: 8 saat
Etkilenen Bölgeler: Fatih Mahallesi 112, 113, 114 nolu sokaklar ile Malatya-Kahramanmaraş Karayolu üzeri aboneler
Kesinti Nedeni: Bakım onarım çalışması
Başlama Zamanı: 02 Şubat 2024 Cuma 09:00
Bitiş Saati: 02 Şubat 2024 Cuma 17:00
MERKEZ / ADIYAMAN:
Kesinti Süresi: 6 saat
Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet Mahallesi 2565, 2529, 2526, 2527, 2511, 2517, 2516, 2521, 2522, 2553, 2558, 2560, 2561, 2563, 2567, 2555 nolu sokaklar ile Birsen Esensoy İ.Ö.O
Kesinti Nedeni: Trafo Deplase çalışması
Başlama Zamanı: 02 Şubat 2024 Cuma 09:00
Bitiş Saati: 02 Şubat 2024 Cuma 15:00.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.