31 Oca 2024 - 16:30 - Gündem

Maraş ve Adıyaman’ın bu ilçeleri dikkat

Türkiye genelinde elektrik kesintisi devam ediyor. 2 Şubat 2024 Cuma günü Kahramanmaraş ve Adıyaman’da elektrik kesintisi yaşanacak. İlgili yerlerde kesinti süreleri ve etkilenecek bölgeler şu şekilde…