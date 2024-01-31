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Hurman Çayında kartpostallık görüntüler

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Kahramanmaraş'ta beyaza bürünen Hurman Çayı görsel şölen oluşturdu.

Hurman Çayında kartpostallık görüntüler mask
Hurman Çayında kartpostallık görüntüler
Hurman Çayında kartpostallık görüntüler
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Kahramanmaraş'ta beyaza bürünen Hurman Çayı görsel şölen oluşturdu.

Afşin ilçesindeki Hurman Çayı doğal güzelliği ile kendine hayran bırakırken, karla birlikte muhteşem bir görüntü ortaya çıktı. Karla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Hurman Çayı'nın her mevsimin verdiği güzellikle insanı büyülediğini söyleyen vatandaşlar, "Afşin Dokuztay, Marabuz, Tanır, Kangal, Hurman, Kuşkayası Mahallelerinden geçerek Yazıdere Mahallesinde Ceyhan Nehri ile birleşen Hurman Çayı, Ceyhan Nehri’nin en büyük koludur. Hurman Çayı her mevsimin verdiği güzellikle insanı büyülemektedir. Her kar yağışında çay görsel şölen sunuyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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31 Oca 2024 - 15:52 Kahramanmaraş- Bölge

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