2 metrelik dev turna tam 28 yaşında

Edinilen bilgiye göre Keban Baraj Gölünde balıkçıların ağına 1 metre 92 santim uzunluğunda, 93 kilo ağırlığında dev bir Fırat Turna balığı takıldı. Görüntüsü ile büyük bir ilgi uyandıran dev turna balığı tezgahta sergilendi. Bunun üzerine Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri balıktan örnekler alarak laboratuvar ortamında inceleme yaptı. Yapılan incelemede balığın 28 yaşında olduğu belirlendi.
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,“ Keban Baraj Gölü, Ağın bölgesinde avlanan balık üzerinde kurumumuzca yapılan incelemede balığın 'Fırat Turnası' - Luciobarbus esocinus Heckel, 1843 türü olduğu belirlenmiştir. Zaman zaman bu türe ait iri bireyler Keban ve Karakaya Baraj Göllerinde avlanmaktadır. Son yıllarda avlanan en iri birey olan balığın çeşitli vücut kısımları üzerinde enstitü laboratuvarlarında detaylı incelemeler yapılmaktadır. 1 metre 92 santim uzunluğunda, 93 kilo ağırlığında ve 28 yaşında olduğu belirlenen dişi balığın detaylı inceleme sonuçları daha sonra bilim camiasıyla paylaşılacaktır" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.