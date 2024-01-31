- Asayiş

Malatya'da bir binanın çatısı çöktü Şans eseri kimse yaralanmadı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da 2 bloklu olan 4 katlı bir binanın çatısı kar yükü nedeniyle çöktü. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi Elif Altınok Sokakta bulunan Hilal Sitesi’nin çatısı büyük bir gürültü ile çöktü. Sitede bulunanlar çökmenin etkisiyle panikle dışarı çıktılar.

Malatya'da bir binanın çatısı çöktü Şans eseri kimse yaralanmadı mask
Malatya'da bir binanın çatısı çöktü Şans eseri kimse yaralanmadı
Malatya'da bir binanın çatısı çöktü Şans eseri kimse yaralanmadı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Depremlerde az hasarlı olarak tespit edilen ve içerisinde vatandaşların oturduğu sitede bulunanlar çökmenin etkisiyle panikle dışarı çıktılar. Binanın karların birikmesi ile çöktüğü tahmin edilirken, asrın felaketinde binanın çatısının da hasar aldığı ancak binada bir sıkıntı olmaması nedeniyle hafif hasar verildiği belirtildi.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

Aslanbey Mahallesi Muhtarı Tolga Toy, binanın çatısının büyük bir gürültü ile çöktüğünü söyleyerek şans eseri o sırada binanın altında kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralı bulmadığını da ifade etti. 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde Malatya’da birçok binanın hasar aldığını ve çatıların da bu nedenle sıkıntılı olduğunu da belirten Toy, vatandaşlara da çağrıda bulunarak evlerin az hasarlı olmasına bakılmaksınız çatıların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Binanın çevresi güvenlik çemberi ile kapatılırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çatıdan sarkan ve tehlike arz eden parçaları kaldırdı.

 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Aslanbey Mahallesi, malatya Aslanbey Mahallesi, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, malatya itfaiye, Hilal Sitesi, malatya Hilal Sitesi

31 Oca 2024 - 15:43 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL