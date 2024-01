Güder Göztepe Mahalle Toplantısına katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve ile birlikte Göztepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen mahalle toplantısına katılarak vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

“AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN, LAFA BAKILMAZ”

Geldikleri günden itibaren hizmet üretmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Biz laf üretmeyeceğiz. Biz icraat üreteceğiz, hizmet üreteceğiz. Bunun örneği de geçmiş olduğumuz dönemler. Biz 103 muhtarımızla hep dayanışma içerisinde olduk. Herkesin derdi mahallesine ‘Hizmeti biraz daha nasıl fazla götürebilirim’ oldu. Göztepe, Battalgazi’nin yenilenebilir, kentsel dönüşüm yapılmaya uygun olduğu mahallelerimizden bir tanesi. Biz de özellikle buradaki imar çalışmalarımızı bitirdik. Bu bölgedeki insanların sosyal tesislerden istifade edebilmesi amacıyla yüzme havuzu inşa ettik. Yaklaşık bir yılı aşkındır bu yöredeki evlatlarımız farklı yönlere kanalize olmasınlar, buralardan istifade etsinler diye her mahalleye dokunmaya çalıştık. AK Parti’nin her zaman hizmet ürettiğini, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın hizmet üreten insanlara emaneti teslim ettiğini biliyoruz. Kentsel dönüşümün olacağı mahallelerden bir tanesi de Göztepe Mahalle’miz. Başlangıçta burada bir alan belirledik. İlk etapta bin tane konut yapacağız. Tabii arkası gelecek. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. İhtiyaç 2 bin ise 2 bin, ihtiyaç 5 bin ise devletimizin desteğiyle, belediyemizin, büyükşehirin desteğiyle konut ihtiyacını karşılayacağız. Biz sahadayız. Muhtarlarımızla, esnafımızla, mahalleliyle sık sık bir araya geliyoruz” dedi.

“BİZİM BÜYÜK ARZUMUZ YERİNDE DÖNÜŞÜM YAPMAK”

Osman Güder kentsel dönüşümün önemli bir mesele olduğunu söyleyerek, “Bizim öncelikle çarşıya ihtiyacımız vardı. Hızlı bir şekilde çarşımıza başladık. Çarşımız hızlı bir şekilde 2025’in yazında teslim olacak. Ve hemen akabinde de kentsel dönüşüm; Battalgazi’de 21 noktada bu kentsel dönüşümü başlattık. Sami Başkan’ımız TOKİ’de görev yapmış, beş yıl orada çalışmış bir insan. TOKİ’nin nasıl işlediğini, nasıl işlemesi gerektiğini bizden daha iyi biliyor. Bizim büyük arzumuz yerinde dönüşüm yapmak. Şehrin dışında konut yapmak yerine konutlarımızı yerinde yapalım, yerinde dönüşümü sağlayalım istiyoruz. Bakanlarımız Malatya’ya geliyorlar. Battalgazi’ye ilavelerle 25 bin konut hatta ‘siz isteyin 40 bin konut yapalım’ sözünü aldık. Biz de belediye olarak bunun altlıklarını, hepsini hazırladık. Kısa sürede kazmayı vurup Cumhurbaşkanı’mızın sayesinde hiçbiriniz açıkta kalmayacak. Buna kesinlikle kani olun. Sami Başkan’ımız da bu işi yapabilecek en iyi kişilerden bir tanesi. Biz Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ifadesiyle ‘size efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik’. Yani hizmet etmeye geldik. Hizmetlerin üzerine ekleyerek sizlerle hizmetleri buluşturmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

“İLİMİZDE BULUNAN TOPLAM YAPI STOKUMUZUN ÜÇTE BİRİ YOK OLDU”

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, “Sizlerin verdiği destek ile bugüne kadar 2001 yılından itibaren milletin değerleri, milletin parası, milletin hizmetine amade oldu. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız asrın felaketiyle birlikte kimimiz evlerimizi, kimimiz iş yerlerimizi, kimimiz her ikisini birden kaybetti. İlimizde bulunan toplam yapı stokumuzun üçte biri yok oldu. Bu süreç içerisinde çok titiz bir aday tespit çalışmaları yapıldı. Deprem bölgeleriyle ilgili daha hassas bir çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışma bundan sonraki dönemde depremin yarattığı izleri, yaşattığı hasarları verdiği zararları giderebilecek sağlıklı bir ekip oluşturmak yönündeydi. Bu manada Sami Er, Malatya iliyle ilgili ismiyle müsemma, müktesebatı, tecrübesi, birikimiyle inşallah önümüzdeki dönemde Malatya’da bizlere abilik edecek, teknik manada Malatya’yı ayağa kaldıracak ekibe teknik direktörlük yapacak, TOKİ’deki çalışmalarını inşallah Malatya’mız için kullanmaya gayret gösterecek. Biz ona kardeşlik edeceğiz, destek olacağız. Sami Er Başkan’ımızın önderliğinde Malatya’da yaşanan sıkıntıların tamamını giderme noktasında tek bir vatandaşımız geçici barınma merkezlerinde kalmayana kadar yılmayacağız, yorulmayacağız, çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

“TOKİ ŞU ANDA MALATYA’NIN EN ÇOK İHTİYACI OLAN KURUM”

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, “Cumhurbaşkanı’mız bana, ‘Malatyalılar beni çok sever, ben de Malatyalıları çok severim. Sen Malatyalılara emanetsin, Malatyalılar sana sahip çıkar. Git ve Malatya’yı toparla’ dedi. Malatya’mızın durumunun farkındayız. Malatya’da İl Özel İdaresi’nde olduğum dönemde neredeyse gitmediğim yer kalmadı. Malatya’yı avucumun içi gibi bilirim. Belediyenin her kademesinde bulunan, her birimini bilen, işleyişini en iyi şekilde bilen bir kardeşinizim. TOKİ şu anda Malatya’nın en çok ihtiyacı olan kurum. Orada tecrübe edindik. Çarşımızı inşa eden Emlak Konut’un da yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Bu tecrübelerimi Malatya’mıza kullanarak Malatya’yı bir an önce küllerinden ayağa kaldırmak ve en son vatandaşımızın kalıcı konutuna ulaşmasını temin edene kadar bize durmak yok. Aynı şekilde esnafımızın kendi dükkânlarına kavuşuncaya kadar yine bize durmak yok. Bunun için elimizden gelen bütün gayreti, bütün samimiyetimizle hep beraber göstereceğiz. İstişare kültürüne çok önem veririm. Malatya’yı Malatyalılarla birlikte yöneteceğiz. Önemli yerlerde bulunan insanlara ulaşabileceğimiz bir konumumuz var. Allah’ın izniyle bu ağımızı kullanarak Malatya’mıza en iyi hizmeti almaya çalışacağız. Osman Başkanımın dediği gibi planlanan konutlar var. Bunları en hızlı şekilde yapacağız.” şeklinde konuştu.

“GÖZTEPE MAHALLESİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın yol arkadaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan Göztepe Mahallesi’ne teşekkür ediyorum. Herkes bu taşın altına elini koyacak. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN