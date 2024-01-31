Belediye İş Sendikası o tutumu değerlendirdi “Çalışanların gariban tasviri ile anılması yanlıştır”

Büyükşehir Belediyesinde görev yapan personelin maaşlarına zam yapıldı. Yapılan zamların açıklandığı sırada Hak İş - Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir’in konuşması, Belediye İş Sendikası tarafından eleştirildi. Özdemir’in konuşmasının ardından Belediye İş Sendikası Yönetim Kurulu basın açıklamasında bulundu.

“ÖZDEMİR’İN KULLANDIĞI KELİMELER AKIL ALIR GİBİ DEĞİL”

Belediye İş Sendikası Yönetim Kurulu yayımladığı basın açıklamasında, “Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Hak İş - Hizmet İş Sendikası arasında ek protokol yapıldı. Protokolden önce Büyükşehirler arasında en az ücreti alan Büyükşehir Personeline dayatılan rakamların, olması gerek rakamlardan çok uzak olması herkeste ciddi rahatsızlıklar uyandırdı. Yapılan zam oranı işçiyi memnun etmemekle beraber, protokolden öte, Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir’in kullandığı kelimeler, akıl alır gibi değil. Özdemir, toplantıda ‘’her zamanki gibi Başkan, merhametli davrandı. Muhannete muhtaç etmedi ve gariban işçilerin yanında’ gibi ifadeler kullandı” ifadelerine yer verdi.

“HİÇBİR İŞÇİMİZİN KİMSENİN MERHAMETİNE İHTİYACI YOKTUR”

Belediye İş Sendikası Yönetim Kurulu yayımladığı basın açıklamasının devamında Özdemir’in konuşmalarına cevap vererek şu ifadelerde bulundu:

“Bizler de bu skandal ifadeler üzerine, bu basın açıklamasını yapma zorunluluğu hissettik. Halil Bey, Hiçbir işçimizin kimsenin merhametine ihtiyacı yoktur. Bu işçilerin alın terlerini ve emeklerinin karşılığını almaya ihtiyacı vardır. Bu işçilere verilen zamlar onlara kimsenin güzelliği değil, depremden bu yana, gece gündüz demeden çalışan ve maaş kuramının bir tarafa koyarak memleket sevdası ile her biri ayrı ayrı depremzede olmasına rağmen, şuan istedikleri emeklerinin karşılığı ve bu karşılığı dosdoğru savunacak bir sendikadır. Büyükşehir Belediyesinde çalışan her biri birbirinden değerli çalışanlarının ‘’Gariban’’ tasviri ile anılması, yanlış olmuş ve belediye personelimiz tarafından rahatsızlıkla karşılanmıştır. Eğer ki gerçekten ortada gördüğünüz bir garibanlık var ise buna sebep sendikanızdır. İşçiden yana tavır sergilemesi gerekenlerin, sergilemiş olduğu bu tutum, bugün işçilerimizin haklarını almasını sekteye uğratmaktadır. Bu duygu ve düşünceler ile konuyu gerek belediye personelimiz ve gerekse kamuoyunun takdirine bırakıyoruz”

Kaynak: BÜLTEN