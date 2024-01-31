Elazığ’da elektrik kesintisi

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hicret Mahallesi, Aksaray Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yıldız Bağları Mahallesi bölgesine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güneyçayırı Köyü Güneyçayırı, Sarıbük Köyü Sarıbük, Oymaağaç Köyü Oymaağaç bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Yazıbaşı Köyü, Bağlar Mahallesi, İsmet Paşa Mahallesi bölgelerine,
Yarın 11.00-13.00 saatleri arasında Ağın ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Kaşpınar Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Gezin Köyü Merkez Mevkii, Gezin Köyü Göl Önü Mevkii, Hatunköy Köyü, Kızıltepe Köyü Köy Sokağı Mevkii, Kızıltepe Köyü, Yoncapınar Köyü Şehoğlu Mezra, Yoncapınar Köyü, Yoncapınar Köyü Tecer Mezra, Plajköy Köyü, Kızıltepe Köyü İstasyon Mezra bölgelerine,
Yarın 10.30-12.30 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Camii Kebir Mahallesi, Ağadibek Köyü, Çayırköy Köyü, Ağadibek Köyü Hopanlar Mezra, Sağrılı Köyü Kısabekir Mezra, Sağrılı Köyü Küçükkömler Mezra, Arslantaşı Köyü Seterli Mezra, Bahçelievler Mahallesi, Aksaray Mahallesi bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.