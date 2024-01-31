31 Oca 2024 - 15:06 - Gündem

Elazığ’da elektrik kesintisi

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.