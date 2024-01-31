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Elazığ’da elektrik kesintisi

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elazığ’da elektrik kesintisi mask
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Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hicret Mahallesi, Aksaray Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yıldız Bağları Mahallesi bölgesine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güneyçayırı Köyü Güneyçayırı, Sarıbük Köyü Sarıbük, Oymaağaç Köyü Oymaağaç bölgelerine,

Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Yazıbaşı Köyü, Bağlar Mahallesi, İsmet Paşa Mahallesi bölgelerine,

Yarın 11.00-13.00 saatleri arasında Ağın ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Kaşpınar Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Gezin Köyü Merkez Mevkii, Gezin Köyü Göl Önü Mevkii, Hatunköy Köyü, Kızıltepe Köyü Köy Sokağı Mevkii, Kızıltepe Köyü, Yoncapınar Köyü Şehoğlu Mezra, Yoncapınar Köyü, Yoncapınar Köyü Tecer Mezra, Plajköy Köyü, Kızıltepe Köyü İstasyon Mezra bölgelerine,

Yarın 10.30-12.30 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Camii Kebir Mahallesi, Ağadibek Köyü, Çayırköy Köyü, Ağadibek Köyü Hopanlar Mezra, Sağrılı Köyü Kısabekir Mezra, Sağrılı Köyü Küçükkömler Mezra, Arslantaşı Köyü Seterli Mezra, Bahçelievler Mahallesi, Aksaray Mahallesi bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

 

# Fırat Elektrik Dağıtım

31 Oca 2024 - 15:06 Elaziğ- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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