31 Oca 2024 - 14:40- Gündem

Hatay’ın bu ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

02 Şubat 2024 tarihinde Hatay ilinin bazı bölgelerine enerji verilemeyecek. Bu kesintiler, planlı tesis çalışmaları ve hizmet alım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecektir. İlgili yerler ve kesinti süreleri şu şekilde…