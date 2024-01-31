Hatay’ın bu ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

02 Şubat 2024 tarihinde Hatay ilinin bazı bölgelerine enerji verilemeyecek. Bu kesintiler, planlı tesis çalışmaları ve hizmet alım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecektir. İlgili yerler ve kesinti süreleri şu şekilde…
ANTAKYA İLÇESİ: GÜZELBURÇ MAHALLESİ
Enerji Kesinti Süresi: 12:00-15:30 saatleri arası
Etkilenen Sokaklar: Tabakhane 2, Çevre Yolu, Cemil Meriç, İpekyolu, Aydın Güneş
ANTAKYA İLÇESİ: AVSUYU MAHALLESİ
Enerji Kesinti Süresi: 9:00-17:00 saatleri arası
BELEN İLÇESİ: BENLİDERE MAHALLESİ VE KÖMÜRÇUKURU MAHALLESİ
Enerji Kesinti Süresi: 9:00-17:00 saatleri arası
Kesinti Nedeni: Tesis çalışması
Belen İlçesi: Derebahçe Mahallesi, Sarımazı Mahallesi
Enerji Kesinti Süresi: 9:00-17:00 saatleri arası
İSKENDERUN İLÇESİ: CIRTIMAN MAHALLESİ
Enerji Kesinti Süresi: 9:00-17:00 saatleri arası
Kesinti Nedeni: YG-Hizmet Alım çalışması
SAMANDAĞ İLÇESİ: ÇÖĞÜRLÜ MAHALLESİ, CEMAL GÜRSEL SOKAK, GÖZENE MAHALLESİ
Enerji Kesinti Süresi: 9:00-17:00 saatleri arası
Yayladağı İlçesi: Şenköy Mahallesi, Yoncakaya Mahallesi, Dernek Sokak, Yukarıokçular Mahallesi, Yukarıokçular ve Yukarıokçular 1 Sokaklar
Enerji Kesinti Süresi: 9:00-17:00 saatleri arası.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.