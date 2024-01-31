31 Oca 2024 - 14:40- Gündem G:

Hatay’ın bu ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

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02 Şubat 2024 tarihinde Hatay ilinin bazı bölgelerine enerji verilemeyecek. Bu kesintiler, planlı tesis çalışmaları ve hizmet alım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecektir. İlgili yerler ve kesinti süreleri şu şekilde…

Hatay’ın bu ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak mask
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02 Şubat 2024 tarihinde Hatay ilinin bazı bölgelerine enerji verilemeyecek. Bu kesintiler, planlı tesis çalışmaları ve hizmet alım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecektir. İlgili yerler ve kesinti süreleri şu şekilde…

ANTAKYA İLÇESİ: GÜZELBURÇ MAHALLESİ

Enerji Kesinti Süresi: 12:00-15:30 saatleri arası

Etkilenen Sokaklar: Tabakhane 2, Çevre Yolu, Cemil Meriç, İpekyolu, Aydın Güneş

ANTAKYA İLÇESİ: AVSUYU MAHALLESİ

Enerji Kesinti Süresi: 9:00-17:00 saatleri arası

BELEN İLÇESİ: BENLİDERE MAHALLESİ VE KÖMÜRÇUKURU MAHALLESİ

Enerji Kesinti Süresi: 9:00-17:00 saatleri arası

Kesinti Nedeni: Tesis çalışması

Belen İlçesi: Derebahçe Mahallesi, Sarımazı Mahallesi

Enerji Kesinti Süresi: 9:00-17:00 saatleri arası

İSKENDERUN İLÇESİ: CIRTIMAN MAHALLESİ

Enerji Kesinti Süresi: 9:00-17:00 saatleri arası

Kesinti Nedeni: YG-Hizmet Alım çalışması

SAMANDAĞ İLÇESİ: ÇÖĞÜRLÜ MAHALLESİ, CEMAL GÜRSEL SOKAK, GÖZENE MAHALLESİ

Enerji Kesinti Süresi: 9:00-17:00 saatleri arası

Yayladağı İlçesi: Şenköy Mahallesi, Yoncakaya Mahallesi, Dernek Sokak, Yukarıokçular Mahallesi, Yukarıokçular ve Yukarıokçular 1 Sokaklar

Enerji Kesinti Süresi: 9:00-17:00 saatleri arası.

Ayrıntılı bilgileri bu adreste bulabilirsiniz.

http://www.hatay.gov.tr/02022024-tarihinde-enerji-verilemeyecek-yerler#:~:text=Hatay'%C4%B1n%20Antakya%20%C4%B0l%C3%A7esi%20G%C3%BCzelbur%C3%A7,Tesis%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1%20nedeniyle%20enerji%20verilemeyecektir.

 

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31 Oca 2024 - 14:40 Hatay- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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