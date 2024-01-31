Tekirdağ yarın dikkat bu mahallelerde saatlerce sürecek

Türkiye genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. 1 Şubat 2024 Perşembe günü Tekirdağ’da elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi arıza bakım ve onarım çalışması nedeniyle yaşanacak. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle detaylar…

ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ:

Kesinti Süresi: 3 saat

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Veliköy

Başlama Zamanı: 01 Şubat 2024 Perşembe 13:30

Bitiş Saati: 01 Şubat 2024 Perşembe 16:30

Kesinti Süresi: 2 saat 30 dakika

Başlama Zamanı: 01 Şubat 2024 Perşembe 13:00

Bitiş Saati: 01 Şubat 2024 Perşembe 15:30

Kesinti Süresi: 3 saat

ETKİLENEN BÖLGELER: MERKEZ-VELİKÖY

Başlama Zamanı: 01 Şubat 2024 Perşembe 09:00

Bitiş Saati: 01 Şubat 2024 Perşembe 12:00

SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ:

Kesinti Süresi: 4 saat

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Barbaros

Başlama Zamanı: 01 Şubat 2024 Perşembe 09:00

Bitiş Saati: 01 Şubat 2024 Perşembe 13:00

Bu planlı kesintilerden etkilenecek olan bölgelerde yaşayan kişilerin bu duruma hazırlıklı olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önemli.