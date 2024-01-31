31 Oca 2024 - 14:33- Gündem G:

Tekirdağ yarın dikkat bu mahallelerde saatlerce sürecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. 1 Şubat 2024 Perşembe günü Tekirdağ’da elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi arıza bakım ve onarım çalışması nedeniyle yaşanacak. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle detaylar…

Tekirdağ yarın dikkat bu mahallelerde saatlerce sürecek mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. 1 Şubat 2024 Perşembe günü Tekirdağ’da elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi arıza bakım ve onarım çalışması nedeniyle yaşanacak. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle detaylar…

ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ:

Kesinti Süresi: 3 saat

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Veliköy

Başlama Zamanı: 01 Şubat 2024 Perşembe 13:30

Bitiş Saati: 01 Şubat 2024 Perşembe 16:30

Kesinti Süresi: 2 saat 30 dakika

Başlama Zamanı: 01 Şubat 2024 Perşembe 13:00

Bitiş Saati: 01 Şubat 2024 Perşembe 15:30

Kesinti Süresi: 3 saat

ETKİLENEN BÖLGELER: MERKEZ-VELİKÖY

Başlama Zamanı: 01 Şubat 2024 Perşembe 09:00

Bitiş Saati: 01 Şubat 2024 Perşembe 12:00

SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ:

Kesinti Süresi: 4 saat

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Barbaros

Başlama Zamanı: 01 Şubat 2024 Perşembe 09:00

Bitiş Saati: 01 Şubat 2024 Perşembe 13:00

Bu planlı kesintilerden etkilenecek olan bölgelerde yaşayan kişilerin bu duruma hazırlıklı olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önemli.

 
 

# Elektrik kesintisi, tekirdağ elektrik kesintisi, tekirdağ son dakika, son dakika, son dakika elektrik kesintisi

31 Oca 2024 - 14:33 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL