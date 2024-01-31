Büyükşehir’den sokak hayvanları için yemleme çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartlarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için, kentin belirli noktalarına beslenmeleri için yiyecek bırakıldı.
SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORLAR
Büyükşehir Belediyesi ekipleri soğuk havaların etkisini gösterdiği kış günlerinde besin ihtiyacı artan sokak hayvanları için şehrin muhtelif yerlerine gıda bırakmayı ihmal etmedi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, soğuk kış günlerinde sahipsiz sokak hayvanları için düzenli olarak önceden belirlenen 25 farklı bölgeye hem hazır mama hem de ekmek bırakılarak hayvanların beslenmelerinin sağlandığı bildirildi.
Bu kapsamda ilk olarak Çöp alanı, Turgut Özal Tabiat Parkı, İnönü Üniversitesi arkası, Fırıncı Mahallesi civarı, TOKİ Karagöz bölgesi, Yeşiltepe Hayvan Pazarı civarı, 1 ve 2’nci Organize Sanayi Bölgeleri, Beylerderesi civarında yemleme çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca yaban kuşları için de tane yemler ilgili alanlara bırakıldı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.