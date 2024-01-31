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Faciaya ramak kaldı

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Elazığ’da freni patlayan midibüs, yoldan çıkarak önce kaldırıma daha sonra ise ağaca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Faciaya ramak kaldı mask
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Elazığ’da freni patlayan midibüs, yoldan çıkarak önce kaldırıma daha sonra ise ağaca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken freni patlayan midibüs yoldan çıkarak önce kaldırıma daha sonra ise ağaca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, kaza, son dakika

31 Oca 2024 - 14:21 Elaziğ- Bölge

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