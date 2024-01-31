Evinde ölü bulunan meclis üyesine son görev

Adıyaman’ın Sincik ilçesinin 4 dönem il genel meclis üyeliğini yapan Abuzer Yaşar, yalnız yaşadığı evinde önceki gün ölü bulunmuştu. KOAH hastası olduğu öğrenilen Abuzer Yaşar’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Yaşar, Sincik Merkez Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Düdan köyündeki aile kabristanına defnedildi.
Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, il genel meclis üyeleri, STK temsilcileri, siyasi parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.