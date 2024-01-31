31 Oca 2024 - 13:11 - Gündem

Dikkat Tunceli’de 3 Bingöl’de 1 ilçe etkilenecek

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Tunceli’de ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Tunceli’nin ve Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.