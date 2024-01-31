Dikkat Tunceli’de 3 Bingöl’de 1 ilçe etkilenecek

FEDAŞ Tunceli’nin ve Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pertek ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi, Soğukpınar Mahallesi, Kaledibi Mahallesiü, Korluca Köyü, Derebaşı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı Köyü, Gülbahçe Köyü, Gedikler Köyü Ergenler Mezra, Gedikler Köyü bölgelerine,
Yarın 11.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi bölgelerine,
Yarın 11.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Güneycik Köyü, Kapıbaşı Köyü, Turnayolu Köyü, Yayıkağıl Köyü, Ayranlı Köyü, Akpınar Köyü Kuzuluk Mezra, Sarıyayla Köyü, Beytaşı Köyü, Doğantaş Köyü, Ramazan Köyü, Dereova Köyü, Güzelpınar Köyü, Ballıca Köyü, Çalıkağıl Köyü Dikilitaş Mezra bölgelerine,
Yarın 11.00-13.00 saatleri arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Çukur Mahallesi, Kale Mahallesi, Hacı Cami Mahallesi, Hamamatik Mahallesi, Mescit Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Bingöl’de elektrik verilemeyecek mahalleler ise:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Doğanca Köyü Akyumak Mevkii, Karcı Köyü Doğanca Mevkii, Şehittepe Köyü Merkez Mevkii, Doğanca Köyü Merkez Mevkii, Doğanca Köyü Arpa Çay Mevkii, Doğanca Köyü Eski Köy Mevkii, Doğanca Köyü Tepecik Mevkii, Yeşildere Mahallesi, Keklikdere Köyü Merkez Mevkii, Çevirme Köyü, Sarısaman Köyü Merkez Mevkii, Sağgöze Köyü Merkez Mevkii, Yolaçtı Köyü Coşkunlar Mevkii, Yolaçtı Köyü Merkez Mevkii, Geyikdere Köyü Merkez Mevkii, Sağgöze Köyü Kaymaz Mezra, Yazkonağı Köyü Kanatlı Mezra bölgeleri” olarak bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.