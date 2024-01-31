Şanlıurfa bu uyarıya dikkat

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine Büyüknaneli, Aydınlı, Ayranlı, Şehitnusretbey, Edebey, Uğurtaş, Büyükağacı, Fatih Sultan Mehmet, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Birecik bağlı Güzelyurt, Meydan bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Çatak, Kırmızıpınar, İnceler, Binekli, Kabacık, İkizköy, Sızan, Köseşahin, Şıhlar, Sığırcık, Hacılar, Şanlıavşar, Kılıçören, Gerdek, Zivanlı, Budaklı, Akmağara, Kındırali, Sağırlı, Göynik, Uzunburç, İncirli, Kızlar, Kargılı, Söğütlü bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Ceylan, Yukarıesence, Damlacık, Gümüş, Dikili, Muratlı, Yenişehir, Keskin, Ceylangözü, Çiçek, Aktepe, Dikili, Muratlı, Işıklar, Büyükyenice bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali, Yaşar, Yeşildere, Ovabeyli, Uğurlu, Yukarıçaykuyu, Sultantepe, Açmalı, Gelincik, Küçükhan, Bildim, Çamurlu, Altın, Külünçe, Beyazyaprak, Yukarıçinpolat, Uğraklı, Koruklu, Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Kurudere, Akkeçi, Duruca, Yusuf, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Ozanlar, Güneş, Başgök, Yakacık, Küçükminare, Parapara bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir, Karahisar, Altıntepe, Aşağıyazıcı, Yukarıyazıcı, Diktaş, Uluhan, Sarıtaş, Denizci, Yeşilköy, Halime, Engelli, Karahisar, Yukarıyazıcı, Diktaş, Uluhan, Sarpdere, Sarıtaş, Küçüksenemağara, Dikme, Kızlarsarayı, Süleymaniye, Aktaş, Mağaracık, Çiçektepesi, İncirli, Taşlıca, Keremli, Bakımlı, Çamlıdere, Karatepe, Gülveren, Eyyüp Nebi, Asya, Kamberiye, Sancaktar, Sırrın, Konuklu, Susuz bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Göktaş, Algılı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Kırbaşı bölgelesine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Eğriçay, Savucak, İleri, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Bardakçı, Salor, Batı, Keçiburcu, Sabancı, Karakeçi, Sarıören, Keş, Ortanca, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Çatlı, Çağa, Damlıca, Endarlı, Çavuşlu, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Aşlıca, Uzunziyaret, Keçikıran, Sumaklı, Dilekli, Gerçek, Yoğunca, Yücelen, Gözelek, Fırat, Ayvanat, Karakoyun, Üstüntaş, Güvenli, Gözelek, Hayriye, Fırat, Karakeçi, Aşağıalınca, Turna, Altınpınar, Altınlı, Tanrıverdi, Taşönü, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Çatlı, Çağa, Damlıca, Çavuşlu, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Aşlıca, Uzunziyaret, Keçikıran, Sumaklı, Dilekli, Gerçek, Yoğunca bölgelerine,
Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Mertismail, Mürşitpınar, Binatlı, Yıldız, Çaykara, Uysallı, Kurutepe, Tokçalı, Günebakan, Tavşanköy, Hürriyet, Yenişehir, Sarayaltı, Yıldırım, Demokrasi, Küçükziyaret, Aydın, Üveçli, Dikili, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Büyükmutlu, Sözeri, Yeşilalıç, Yolbilen, Ekinciler, Gömülü, Pınarlar Mehmetçik, Kadıköy, Adaköy, Gölcük, Yukarışölenli, Altınbaşak, Koşulu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.