Malatya’ya 21 yılda 12 milyar 709 milyonluk yatırım

Malatya’da ziraatın daha da gelişmesi için son 21 yılda 98 adet tesis ile 12 milyar 709 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta,

“Malatya’da son 21 yılda 14 baraj inşa ettik ve böylece 230 milyon metre su depolama hacmine ulaştık”

şeklinde konuştu.

“SU KAYNAKLARINI DEĞERLENDİRMEK İÇİN YENİ BARAJLAR İNŞA EDİYORUZ”

Malatyalı çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini de ifade eden Balta,

“Malatya’nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 6 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 201 bin 360 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz”

ifadelerine yer verdi.

50 TAŞKIN KORUMA TESİSİ BULUNUYOR

Malatya’da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 50 adet taşkın koruma tesisi ile Malatya şehir merkezi, 48 adet yerleşim yeri ve 5 bin 32 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını belirten Balta,

“5 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz”

şeklinde konuştu.

“YALNIZCA ENERJİ ALANINDA YILLIK 687 MİLYON TL KATKI SUNUYORUZ”

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Malatya’da 4 adet işin tamamlanarak toplam 1 milyon 71 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkat çeken Genel Müdür Mehmet Akif Balta,

“Malatya’da 54 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır. Malatya’da son 21 yılda 10 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 312,11 gigavat-saat (GWh) = 312 bin 110 megavat-saat (MWh) enerji üretimi sağlandı. Kurulu gücü 65,3 MW olan bu tesisler sayesinde Milli Ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 687 Milyon TL katkı sunuyoruz”

dedi.

“104 BİN 490 HANENİN ENERJİ İHTİYACINI HES’LERLE KARŞILIYORUZ”

Genel Müdür Mehmet Akif Balta, HES’lerle (Hidroelektrik Santrali) karşılanan enerji miktarını da açıklayarak,

“Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 10 adet HES ile de Ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 104 bin 490 hanenin enerji ihtiyacını Malatya’da Kurulu HES’lerle karşılıyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK”

Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta,

“Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Malatyalılardan, özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle ‘Türkiye Yüzyılı’ idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı