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Deprem konutları hızla yükseliyor

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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kalıcı deprem konutları hızla yükselmeye devam ediyor.

Deprem konutları hızla yükseliyor mask
Deprem konutları hızla yükseliyor
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Adıyaman Valisi Osman Varol, TOKİ tarafından Sincik ilçesinde yapımına başlanan 322 adet kalıcı deprem konutlarını ve 176 adet köy evi yapılan alanlarda incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalarla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Vali Varol, Adıyaman’ın ilçeleriyle birlikte yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Vali Varol, "TOKİ tarafından yapımı devam eden afet konutlarımızın ve yöre mimarisine uygun bir şekilde inşa edilen köy evlerimizin ilçemize ve köylerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturmak için durmadan yorulmadan gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
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31 Oca 2024 - 11:39 Adiyaman- Bölge

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