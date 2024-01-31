4 günün ardından sevindiren haber geldi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bozhöyük köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Salih Doğan, yaklaşık 4 gün önce sabahın erken saatlerinde evden çıkmış ve kendisinden bir daha da haber alınamamıştı.
Salih Doğan’ın hayatından endişe eden ailesi durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirerek yardım istemişti. Her yerde aranan Salih Doğan’ın kayıp haberinin İhlas Haber Ajansı tarafından yapılması sonrası haberi okuyan ve Salih Doğan’ın yerini bilen kişiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Köyden Adıyaman’a gelerek bir iş yerinde çalıştığı ve burada yatıp kalktığı anlaşılan Salih Doğan polis ekipleri tarafından alınarak ailesine teslim edildi.
Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.