6 Şubat'ın acıları hâlâ taze Depremzede o anları anlattı

Malatya’da saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde bulunan Hakimbey Apartmanı saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları günlerce sürerken, 78 apartman sakini hayatını kaybetti. Günlerce enkaz altında kalan halası Nazlı’ya ve eniştesi Ahmet Yavuz’a ulaşmak için mücadele eden ailenin, kentteki tek yakını İsmail Kılınç, halasının ve eniştesinin cenazelerine depremin 8’inci günde ulaşılabildiğini söyledi.

“ELLERİMİZLE ENKAZLARI KAZARAK HALAMLARA ULAŞMAYA ÇALIŞTIK”

6 Şubat depremleri ile birlikte psikolojilerinin bozulduğunu aktaran Kılınç,

”6 Şubat depremlerini Malatya’da yaşadık. İlk depreme kendi evimizde yakalandık. Sabaha depremle uyandık aile olarak hep bir araya toplandık çocukların üzerine yattım. Çok şükür evimiz yıkılmadı. Sarsıntı geçince aşağı indim, herkes bir tarafa koşuyor yakınlarından bilgi almaya çalışıyordu. Bu arada halam ve eniştemin enkaz altında kaldığı haberini aldık. Çocukları güvene aldıktan sonra halamların yaşadığı Hakimbey Apartmanı’na gittim. Bölgeye ulaştığımda bina yıkılmıştı. Ellerimizle enkazları kazarak halamlara ulaşmaya çalıştık. Bu arada AFAD ekipleri ve askerler bölgeye geldi. Öğle saatlerinde enkazda ikinci büyük depreme yakalandık. Öleceğimizi, yer yarılarak içerisine gireceğimizi sandım. Şu an bile heyecandan ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Kanepe sallansa deprem olduğunu sanıyoruz. Rabbim bir daha yaşatmaz inşallah”

dedi.

“ÜÇ GÜN ENKAZ BAŞINDA BEKLEDİM”

İkinci depremler sonrası bir süreliğine köylerine gittiklerini aktaran Kılınç,

“Üç gün enkaz başında bekledim. Halamın şehir dışında olan çocukları gelince ailemi alarak köyümüze gittik. Halam ve eniştemin cenazelerine 8’inci günde ulaşıldı. Allah depremlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet eylesin. O anları bir daha yaşamak istemiyoruz“

şeklinde konuştu.

DAVA DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ilk saniyelerinde yıkılan Hakimbey Apartmanı’nın sorumluları hakkında açılan davada ise apartmanın yapımında sorumlu , proje müellifi B.Y. tutuklanırken, yurtdışında olduğu belirlenen mimar A.Y., inşaat mühendisleri B.A., D.D.’nin yargılanmasına devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı