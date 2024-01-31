31 Oca 2024 - 11:11 - Asayiş

Malatya konteyner kentte yangın

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde konteynerde yangın çıktı. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Gece yarısı Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan MALET-2 konteyner kentte henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.