31 Oca 2024 - 11:09 - Asayiş

Battalgazi’de kaza 2 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Battalgazi ilçesi Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan S.K. idaresindeki 23 AEB 139 plakalı araç ile M.D. yönetimindeki 44 KA 110 plakalı otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı.