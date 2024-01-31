Battalgazi’de kaza 2 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Battalgazi ilçesi Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan S.K. idaresindeki 23 AEB 139 plakalı araç ile M.D. yönetimindeki 44 KA 110 plakalı otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı.
Meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.