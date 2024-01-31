Batman’da 4 ilçeye uyarı verildi

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Yeni, Yaylatepe, Gürpınar, Pınarbaşı, Aşağı, Gürpınar bölgelerine,
Yarın 10.30-12.30 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Bacak, Yeniçağlar, Üçyol, Taşlıdere, Karameşe, Taşyuva, Meşeli, Keçiler, Sarıkız, Kayadibi(Örenağıl), Üçdirek, Kocanlar Mezra, Kömürdür, Aykonak, Taşlıca, Örenağıl, Yedigöz, Yeni, Aydınlık, Binekli, Sevek, Koçkaya, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Yollaç, Yiğitler, Yoncadüzü, Elagöz, Dağlıca Mezra, Göşek Mezra, Arpacık Mezra, Dereiçi, Yayarlı, Şahinli Mezra, Gürgenli, Dereköy, Günlüce, Taşyuva(Kaşyayla), Bozdoğan Mezra, Kayadüzü, Ergünü, Çemeşeşo Mezra, Boğazkapı, Yolüstü, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Ekinlik Mezra, Güvenç Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Yürekli, Çalışırlar, Kaşyayla, Güneşli Mezra, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Ambarlı Mezra, Topluca, Kınalı, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Kelhasan, Kayabaşı, Ahkar Mezra, Dibek, Çayırlı, Emek, Tekevler, Şengirik Mezra, Dörtbölük, İncesu, Ziyaret, Akbelen, Dağçatı, Soğanlı, Kulaksız, Erikli, Geçitli, Köprübaşı, Cevizli, Yeniyurt, Çağlı, Aşağı, Yaylatepe, Erdemli, Umurlu, Merge, Kurtuluş, Aykut Ozan, Orta, Altındere, Gürpınar, Yeşiltepe, Zafer, Dumlupınar, Karşıyaka(Merkez), Yukarı, Mehmet Akif, Haydar(Merkez), Yeşiller, Pınarbaşı, Tekinler, Yeşilova, Yıldız(Merkez), Güvercinlik, Yeşilevler, Beşevler, Şirinevler, Demetevler, Karşıyaka(Yücebağ), Yıldız(Yücebağ), Dikmetaş, Turnalı, Haydar(Umurlu), Yakabağ, Taşburun, Acar, Yuvalar, Yeniköy, Kilis, Çınarlı, Tahtika Mezra, Yiğitli Mezra, Barış, Tepe, Kuzkoncuk, Heybeli, Balbaşı, Pazarcık Mezra, Hasanlar Mezra, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Çemeşevke, Tire, Kavaklı, Çadırkent, Keçeli, Kurt, Goman Mezra, Bakihisar, Yukarı Ergünü(Ergünü), Güneşli, Bergazi, Gölbaşı(Heybeli), Ordu Mezra, Hazzank, Hopir Mezra, Gortir Mezra, Sinemerg Mezra, Binöni Mezra, Gündoğdu Mezra, Üçevler, Hılınsur, Yukarı Ergünü(Kayadüzü), Kaman, Suarkı, Zornik Mezra, Aşağı Çayırlı, Beypsiye, Kısrak, Ağakünük, Girasur, Pivank, Pıjunik bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar, Akburç, Gökçepınar, Pınarbaşı(Merkez) bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güneykent, Çamlıca, Bayındır, Girbereşik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.