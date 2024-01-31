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Batman’da 4 ilçeye uyarı verildi

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Batman’da 4 ilçeye uyarı verildi mask
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DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Yeni, Yaylatepe, Gürpınar, Pınarbaşı, Aşağı, Gürpınar bölgelerine,

Yarın 10.30-12.30 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Bacak, Yeniçağlar, Üçyol, Taşlıdere, Karameşe, Taşyuva, Meşeli, Keçiler, Sarıkız, Kayadibi(Örenağıl), Üçdirek, Kocanlar Mezra, Kömürdür, Aykonak, Taşlıca, Örenağıl, Yedigöz, Yeni, Aydınlık, Binekli, Sevek, Koçkaya, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Yollaç, Yiğitler, Yoncadüzü, Elagöz, Dağlıca Mezra, Göşek Mezra, Arpacık Mezra, Dereiçi, Yayarlı, Şahinli Mezra, Gürgenli, Dereköy, Günlüce, Taşyuva(Kaşyayla), Bozdoğan Mezra, Kayadüzü, Ergünü, Çemeşeşo Mezra, Boğazkapı, Yolüstü, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Ekinlik Mezra, Güvenç Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Yürekli, Çalışırlar, Kaşyayla, Güneşli Mezra, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Ambarlı Mezra, Topluca, Kınalı, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Kelhasan, Kayabaşı, Ahkar Mezra, Dibek, Çayırlı, Emek, Tekevler, Şengirik Mezra, Dörtbölük, İncesu, Ziyaret, Akbelen, Dağçatı, Soğanlı, Kulaksız, Erikli, Geçitli, Köprübaşı, Cevizli, Yeniyurt, Çağlı, Aşağı, Yaylatepe, Erdemli, Umurlu, Merge, Kurtuluş, Aykut Ozan, Orta, Altındere, Gürpınar, Yeşiltepe, Zafer, Dumlupınar, Karşıyaka(Merkez), Yukarı, Mehmet Akif, Haydar(Merkez), Yeşiller, Pınarbaşı, Tekinler, Yeşilova, Yıldız(Merkez), Güvercinlik, Yeşilevler, Beşevler, Şirinevler, Demetevler, Karşıyaka(Yücebağ), Yıldız(Yücebağ), Dikmetaş, Turnalı, Haydar(Umurlu), Yakabağ, Taşburun, Acar, Yuvalar, Yeniköy, Kilis, Çınarlı, Tahtika Mezra, Yiğitli Mezra, Barış, Tepe, Kuzkoncuk, Heybeli, Balbaşı, Pazarcık Mezra, Hasanlar Mezra, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Çemeşevke, Tire, Kavaklı, Çadırkent, Keçeli, Kurt, Goman Mezra, Bakihisar, Yukarı Ergünü(Ergünü), Güneşli, Bergazi, Gölbaşı(Heybeli), Ordu Mezra, Hazzank, Hopir Mezra, Gortir Mezra, Sinemerg Mezra, Binöni Mezra, Gündoğdu Mezra, Üçevler, Hılınsur, Yukarı Ergünü(Kayadüzü), Kaman, Suarkı, Zornik Mezra, Aşağı Çayırlı, Beypsiye, Kısrak, Ağakünük, Girasur, Pivank, Pıjunik bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar, Akburç, Gökçepınar, Pınarbaşı(Merkez) bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güneykent, Çamlıca, Bayındır, Girbereşik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 
 

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31 Oca 2024 - 11:03 Batman- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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