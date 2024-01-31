Diyarbakırlılar yarın dikkat

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine Şirinevler İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamışlı, Sazlı, Tekel bölgelerine,
Yarın 11.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Aynalı, Kalecik, Kırmatepe bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Kazıktepe, Ortaşar, Taşhelvası, Höyükdibi, Cumhuriyet, Eski, Yeni, Yeşil, Özgider, Kuruyazı, Bozçalı, Gazi, Göktepe, Gürses, Şükürlü, Fatih, Beşpınar, Solmaz, Altınakar, Ekinveren bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Karşıyaka, İbikkaya bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baltacı, Değirmenli, Yeşiltepe, Kırkpınar, Kelekçi, Gelincik, Boğazköy, Kurşunlu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı, Kaledibi, Topçular, Akçayurt, Merkez bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Çökeksu, Ormankaya, Oyuklu, Kabakaya, Bahçe, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Yolboyu Pirinçlik, Topraktaş, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Fırat, Mezopotamya, Peyas bölgelerine,
Yarın 05.00-17.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Fırat, Mezopotamya, Peyas, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Çaytepe, Yenişehir, Kaya, Şeyh Şerafettin bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Başbuğ, Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Başbuğ, Ünal, Yayık, Arı, Çiğdemli, Babakaya, Boyunlu, Kazandağı, Gürpınar, Demirkuyu, Taşpınar, Altınkum, Kumgölü, Kayadere, Ormandışı, Çiğil, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Duru, Alıncak, Akbaş, Kocalar, Nohuttepe, Güzderesi, Yeşerdi, Kıraçtepe, Yeşilköy, Bellibahçe bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika, Dokuzçeltik, Yolaltı, Petek, Gözalan, Yukarı Nasırlar, Sarıyatak, Bozek, Yaytaş, Koyunalan, Dereboyu, Canveren, Yatır, Taşdam, Oyalı, Baysu, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Avcısuyu, Beneklitaş, Tişo, Geyiktepe, Alangör, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Al, Sarıyatak, Başil, Dökmetaş, Bozek, Dikentepe, Yaytaş, Çimenler, Ekinciler, Çakmak, Hantepe, Alpu, Çelikevler, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.