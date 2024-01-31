Niğde'de yaşayanlar dikkat

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:
“Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz, Fatih, Harım, Kale, Sokubaşı Mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Çarşı, Çiftçi, Yeni Mahallelerine,
Bugün 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Konaklı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Orhanlı Beldesi Fatih Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahalle bölgelerine,
Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sazlıca Beldesi Aşağı Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi; Cumhuriyet, Devlet, Yeni mahallelerine, İlhanlı Mahallesi, Ovacık Köyü; Aşağı Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, Terazi Mevkii, Uluağaç Köyü bölgelerine,
Bugün 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Ballık Mahallesi, Çövek Mahallesi, Doğu Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Mehmetpaşa Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 10.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Badak Köyü, Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet, Saray, Şeker, Zafer mahallelerine, Cumhuriyet Mahallesi, Havuzlu Köyü, Kemerhisar Beldesi; Cami, Cumhuriyet, Çayır, Han, Kemer, Tepe, Kızılca Köyü, Cami Mevkii, Seslikaya Köyü, Sıra Söğütler Mahallesi, Şeker Mahallesi, Tepeköy Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Balcı Köyü; Akbaş Mevkii, Balcı Mevkii, Gayret Mevkii bölgelerine,
Yarın 10.30 ila 13.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Şeker Mahallesi bölgesine,
Yarın 10.30 ila 15.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Cami, Cumhuriyet, Tepe mahallelerine, Seslikaya Köyü’ne,
Yarın 14.00 ila 18.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kayı Köyü’ne,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü, Küme2 Mevkii’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.