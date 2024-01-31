Kayseri dikkat 5 ilçe etkilenecek

Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:
“Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’ne,
Bugün 09.30 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,
Bugün 10.30 ila 12.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi’ne,
Bugün 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,
Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi / Talas ilçesine bağlı MİMARSİNAN, KURUKÖPRÜ, KAYABAĞ mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Hamurcu Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,
Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Kavakköy Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç, Ertuğrul mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi’ne,
Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Molu, Oymaağaç, Boğazköprü mahallelerine,
Yarın 11.00 ila 12.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Garipçe Mahallesi’ne,
Yarın 11.30 ila 12.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Beserek Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Güzelce Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk, Eğribucak mahallelerine,
Yarın 13.30 ila 15.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi’ne,
Yarın 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Malakköy Mahallesi’ne,
Yarın 15.00 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Çardaklı, Bahçelievler mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.