- Eğitim

Anadolu Üniversitesi açıköğretimde sonuçlar açıklandı mı?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınav sonuçları açıklandı. Binlerce öğrencinin girmiş olduğu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Anadolu Üniversitesi, “2023-2024 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza öğrenci sayfanızdan erişebilirsiniz” diyerek bildirdi.

Anadolu Üniversitesi açıköğretimde sonuçlar açıklandı mı? mask
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınav sonuçları açıklandı. Binlerce öğrencinin girmiş olduğu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Anadolu Üniversitesi, “2023-2024 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza öğrenci sayfanızdan erişebilirsiniz” diyerek bildirdi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi, dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi aof.anadolu.edu.tr adresinden sınav sonuçlarına ulaşılabileceğini bildirirken, “2023-2024 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza öğrenci sayfanızdan erişebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

 
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31 Oca 2024 - 10:12 - Eğitim

Mahreç  Besime Güner

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