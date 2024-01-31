- Sağlık

31 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 31 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’31 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

31 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 31 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’31 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

31 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“ÖZLEM ECZANESİ - BATTALGAZİ

İNÖNÜ CADDESİ, KAPALI ÇARŞI YANI

24 SAAT AÇIK

FIRAT ECZANESİ – BATTALGAZİ

BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ, ACİL-MİLLET BAHÇESİ ARASI, GÜNDOĞDU CADDESİ, KAPALI YÜZME HAVUZ KARŞISI, ZAFER MAHALLESİ

24 SAAT AÇIK

GÜRKAN ECZANESİ – YEŞİLYURT

ÇİLESİZ MAHALLESİ, GAZİ LİSESİ ÇAPRAZ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

SAĞLIK ECZANESİ – YEŞİLYURT

BEYDAĞI DEVLET ESKİ ÇOCUK HASTANESİ, SSK KARŞISI

24 SAAT AÇIK

BETÜL ECZANESİ – BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, HASIRCILAR YOLU, OPET DEVAMI

24 SAAT AÇIK”

 

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31 Oca 2024 - 10:09 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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