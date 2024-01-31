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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Battalgazi Yeşilyurt Yazıhan Doğanşehir dikkat mask
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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Mısırdere Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı, Atalar, Eskiköy, Yalınkaya, Yakınca mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe, Orduzu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü, İkizce, Duruldu, Seyituşağı, Kuyulu, Kuşdoğan, Fatih, Aydınlar, Karapınar, Gölpınar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı, Suçatı, Polatdere mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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31 Oca 2024 - 10:04 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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