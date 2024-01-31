Malatya'nın lezzet haritasında bir lezzet şöleni bu efsane lezzeti tattınız mı?

Malatya'nın zengin mutfak kültürü, yöresel lezzetleriyle adeta bir şölen sunuyor. Bu lezzetlerden biri olan "Gırık" veya halk arasında bilinen adıyla "Haşıl," Malatya'nın geleneksel tatlarından biri. Sadece bulgur, un ve tuz kullanılarak hazırlanan bu lezzet, pratik yapımı ve doyurucu özelliğiyle öne çıkıyor.

GELENEKSEL GIRIK TARİFİ:

Malzemeler:

300 gram kıyma

1 çay bardağı köftelik bulgur

1 adet yumurta

2 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 adet patates

1 adet havuç

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber

Kimyon ve reyhan

YAPILIŞI:

Kıyma, soğan, sarımsak, yumurta, bulgur ve baharatları yoğurarak köfte harcını hazırlayın.

Hazırlanan karışımdan misketten biraz büyük parçalar alarak una bulayın ve köfte şekli verin.

Ayrı bir tavada patates ve havucu küp doğrayın.

Soğanları yemeklik doğrayıp yağda soteleyin.

Sotelediğiniz soğanlara patates, havuç ve salçayı ekleyerek kavurun.

Karışıma yeterince su ekleyip kaynamaya bırakın.

Kaynayan suya eklediğiniz köfteleri pişirin.

Üzerine reyhan serpip sıcak servis edin.

Geleneksel gırık tarifi, Malatya mutfağının vazgeçilmez baharatları olan kimyon ve reyhan ile zenginleşiyor. Bu lezzetli yemek, hem akşam yemeklerinin yanında hem de günlük öğünlerde sofraları şenlendirmek için ideal. Malatya'nın lezzet haritasına eklenen bu enfes gırık tarifi, damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun!