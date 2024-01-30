Kar ve tipiye rağmen hasta vatandaşa hızlı müdahale

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bölücek köyünde, kar ve tipi nedeniyle hastaneye gidemeyen 65 yaşındaki Hüseyin Akdoğan için ekipler seferber oldu.

Vatandaşın 112'yi aramasının ardından jandarma, 112 ve il özel idare ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen karlı yolları aşarak köye ulaştı.

Hüseyin Akdoğan'ın yüksek ateş ve genel durum bozukluğu şikayetiyle evine yapılan ilk müdahalenin ardından, iş makinalarıyla ambulansa taşındı. Ardından hasta, Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavi sonrasında Akdoğan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Zorlu kış şartlarına rağmen hızlı bir şekilde gerçekleştirilen müdahale, yerel ekiplerin koordineli çalışmasıyla hasta vatandaşın sağlık hizmetine ulaşmasını sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı