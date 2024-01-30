Kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Çanakkale'nin yüksek kesimlerine etkili olan kar yağışı, Bayramiç ilçesindeki Kazdağları'nı beyaza bürüdü, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Meteorolojinin uyarısı üzerine başlayan kar yağışı, Çanakkale merkezi ile Bayramiç, Yenice, Çan ve Biga'nın yüksek kesimlerindeki köylerde etkisini sürdürüyor.
Bayramiç ilçesinde yer alan Kazdağları'nın uzantılarındaki bölgelerde ağaçlarda biriken kar, adeta kartpostallık güzellikte manzaraların oluşmasına neden oldu.
Yetkililer, kar yağışının neden olduğu olumsuz etkilere karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve şu ana kadar kapanan köy yolu olmadığını belirtti. Kar yağışının bölgeye görsel bir güzellik kattığı belirtilirken, sürücülere dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.