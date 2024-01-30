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Kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

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Çanakkale'nin yüksek kesimlerine etkili olan kar yağışı, Bayramiç ilçesindeki Kazdağları'nı beyaza bürüdü, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu mask
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Çanakkale'nin yüksek kesimlerine etkili olan kar yağışı, Bayramiç ilçesindeki Kazdağları'nı beyaza bürüdü, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Meteorolojinin uyarısı üzerine başlayan kar yağışı, Çanakkale merkezi ile Bayramiç, Yenice, Çan ve Biga'nın yüksek kesimlerindeki köylerde etkisini sürdürüyor.

Bayramiç ilçesinde yer alan Kazdağları'nın uzantılarındaki bölgelerde ağaçlarda biriken kar, adeta kartpostallık güzellikte manzaraların oluşmasına neden oldu.

Yetkililer, kar yağışının neden olduğu olumsuz etkilere karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve şu ana kadar kapanan köy yolu olmadığını belirtti. Kar yağışının bölgeye görsel bir güzellik kattığı belirtilirken, sürücülere dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çanakkale, kar yağışı, Bayramiç, Kazdağları, kartpostallık manzara, Yağış

30 Oca 2024 - 23:30 - Yaşam

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