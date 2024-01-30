Sosyal medya mesajı kavgası: Cinayet işleyen şahsa 26 yıl 8 ay hapis cezası

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan olayda, kız arkadaşına sosyal medya üzerinden "tanışalım" mesajı atan Hüseyin Erdoğan'ı tabancayla öldüren Çağlar K., 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İncelenen güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda, tartışmanın ardından yaşanan çatışmada Hüseyin Erdoğan hayatını kaybetmişti.

Olayın detaylarına göre, Selda U.'nun kız arkadaşına gelen sosyal medya mesajı nedeniyle başlayan tartışma, Canik ilçesindeki bir lastik dükkanında gerçekleşmişti. Çağlar K., olay yerinden kaçarken, kız arkadaşı Selda U. ise serbest bırakılmıştı. Mahkeme, olaya karışan M.D.'yi de dava açmış, ancak M.D.'nin suçsuz olduğuna hükmetmişti.

Son duruşmada, Çağlar K. suçunu kabul ederek pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme, Çağlar K.'yi adam öldürmek suçundan 25 yıl, silah taşımaktan ise 1 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluğunun devamına karar verdi. Selda U. ve M.D. ise beraat etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı