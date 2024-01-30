Elazığlı boksör şampiyonluk tacını taktı

Mersin'de düzenlenen Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda, Elazığ Belediyespor'un başarılı boksörü Nisanur Yıldırım, 54 kilo kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk unvanını elde etti.
Şampiyonluk mücadelesinde ringe çıkan Yıldırım'ın başarısı, Elazığ Belediyespor camiasında sevinçle karşılandı.
Nisanur Yıldırım'ın antrenörü Cemil Döndü, sporcusunun başarısını değerlendirerek,
“Elazığımıza, Belediyespor kulübümüze desteklerini esirgemeyen kıymetli belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na, Gençlik Spor İl Müdürümüze ve sevincimizi bizlerle paylaşan Elazığlı hemşerilerimize teşekkür ederim”
dedi.
Elde edilen şampiyonlukla Elazığ'ın adını duyuran Nisanur Yıldırım, başarılarına bir yenisini ekledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.