30 Oca 2024 - 23:20 - Spor

Elazığlı boksör şampiyonluk tacını taktı

Mersin'de düzenlenen Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda, Elazığ Belediyespor'un başarılı boksörü Nisanur Yıldırım, 54 kilo kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk unvanını elde etti.