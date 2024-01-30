Otomobil hırsızı tutuklandı, işbirlikçisi serbest bırakıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde, park halindeki otomobilleri çalan şüphelilerden M.N., polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay, Alaçam Yeni Mahalle ve Kavakpınar Mahallesi'nde gerçekleşti.
Dün gece meydana gelen olayda, 55 AGL 59 plakalı otomobili çalan M.N. ve S.E.A., aracın yakıtı tükenince Bafra'da bırakarak başka bir otomobili çaldılar. Polis ekiplerinin ihbar üzerine harekete geçmesi sonucu Kavak ilçesinde yakalanan şüphelilerden S.E.A., daha önceki suç kayıtları sebebiyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Ancak, M.N., Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. M.N., adli makamlar tarafından alınan kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.