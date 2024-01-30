U dönüşü yapan araç, park halindeki otomobile çarptı

Muş'ta İstasyon Caddesi eski Valilik binası karşısında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, U dönüşü yapan bir araç, çarpışmamak için manevra yaptığı sırada park halindeki bir otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç, bir mağazaya giriş yaparak maddi hasara neden oldu. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
İstasyon Caddesi'nde gerçekleşen kaza sonrasında park halindeki hafif ticari aracın mağazaya girmesiyle ortaya çıkan maddi hasar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Mağazanın sahibi Burhan Sayılgan,
"Buzlanmanın ve çarpmanın etkisi ile araç iş yerine daldı. Kazada hem araçlarda hem iş yerinde maddi hasar oluştu. Can kaybının yaşanmaması tek tesellimiz"
dedi.
Polis ekipleri, olay yerine sevk edilerek inceleme başlattı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.