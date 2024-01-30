U dönüşü yapan araç, park halindeki otomobile çarptı

Muş'ta İstasyon Caddesi eski Valilik binası karşısında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, U dönüşü yapan bir araç, çarpışmamak için manevra yaptığı sırada park halindeki bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç, bir mağazaya giriş yaparak maddi hasara neden oldu. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

İstasyon Caddesi'nde gerçekleşen kaza sonrasında park halindeki hafif ticari aracın mağazaya girmesiyle ortaya çıkan maddi hasar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Mağazanın sahibi Burhan Sayılgan,

"Buzlanmanın ve çarpmanın etkisi ile araç iş yerine daldı. Kazada hem araçlarda hem iş yerinde maddi hasar oluştu. Can kaybının yaşanmaması tek tesellimiz"

dedi.

Polis ekipleri, olay yerine sevk edilerek inceleme başlattı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı