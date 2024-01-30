Otomobil, kamyonete arkadan çarptı, 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Konya Ankara Karayolu Zincirlikuyu Mahallesi Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, R.V. (67) yönetimindeki 06 M 7944 plakalı otomobil, M.A.E. tarafından kullanılan 06 CFM 98 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü R.V. ile araçta bulunan Kırgızistan uyruklu Z.Z. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı ve gerekli incelemeler sürdürülüyor. Trafik akışı, kaza yerindeki çalışmalar nedeniyle kısmen etkilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı