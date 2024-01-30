Maden ocağı kazası: Göçük altında mahsur kalan işçi kurtarıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir işçi, kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda başarıyla çıkarıldı.

Tunçbilek İğdekuzu mevkiindeki özel maden ocağında meydana gelen kaza sonrasında oluşan göçük, ekiplerin hemen harekete geçmesine sebep oldu. Göçük altında kalan işçi Hüseyin Kıyak (38) için kurtarma operasyonu başlatıldı. Uzun ve zorlu çalışmaların ardından, kurtarma ekipleri Hüseyin Kıyak'ı göçük altından çıkarmayı başardı.

Sağlık görevlilerine teslim edilen Kıyak'ın ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirildi. Yaralı işçi, daha sonra sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatılarak, güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı