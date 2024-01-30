Jandarma operasyonu: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Osmancık ilçesine bağlı bir köyde çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Jandarma timleri tarafından yapılan operasyonda, köydeki bir adrese yönelik aramalarda önemli bulgulara ulaşıldı.

Operasyonda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve 61 adet tabanca fişeği bulundu. Jandarma ekipleri, ele geçirilen ruhsatsız silah ve mühimmatın sahiplerine yönelik adli işlemlere başladı.

Olayla ilgili olarak 3 şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. Jandarma, bölgedeki kaçak silah ticaretine karşı yürütülen çalışmalara devam ederek, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla etkin önlemler almaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı