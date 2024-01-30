Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarına hız verdi

Süper Lig'in Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, ligin 24. haftasında evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına hemen başladı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup olan yeşil-mavili ekip, Rize'ye dönüşün ardından antrenmanlara ara vermeden start verdi.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Önceden planlanan taktiksel toplantının ardından saha içindeki çalışmalara geçen oyuncular, Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyenler ise salonda özel bir programla çalıştılar. Antrenmanın ikinci bölümünde minyatür kalelerde yapılan hücum çalışmalarıyla takımın hücum gücü pekiştirildi.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Casper Hojer, Benhur Keser, Altin Zeqiri, Attila Mosci, Jonjo Shelvey ve Martin Minchev, Konyaspor maçı öncesinde kart cezası riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Teknik ekip, bu oyuncuların kart cezası almamaları için özel bir çalışma programı uygulayarak takımı hazırlamaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı