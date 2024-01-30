Uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başarılı bir operasyon düzenledi.
Aralık ilçesinde gerçekleşen operasyonda, "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Jandarmanın yürüttüğü çalışmalar neticesinde tespit edilen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 15 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlı, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı belirlenen 8 kişi hakkında da gerekli hukuki işlemler başlatıldı.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara devam ederek, halkın güvenliği ve kamu düzenini koruma konusundaki kararlılıklarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.