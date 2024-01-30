Jandarma 5 bin 800 dal makaron ele geçirdi

Samsun'da jandarma ekipleri 5 bin 800 dal makaron ele geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, R.Ş.'ye ait işyerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 5 bin 800 dal makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı