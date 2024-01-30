Hatay'da 1 Şubat 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay'da 1 Şubat 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi planlandı. İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve saatlere dair detaylar:
KIRIKHAN İLÇESİ:
Etkilenen Bölgeler: Ceylanlı 1, Köseler 1 Ceylanlı
Başlangıç Tarihi ve Saati: 01/02/2024 saat 09:00
Bitiş Tarihi ve Saati: 01/02/2024 saat 17:00
Neden: şebeke iyileştirme çalışmaları
Kesinti Süresi: 8 saat
DÖRTYOL İLÇESİ:
Etkilenen Bölgeler: Atatürk 1, Erden Çıkmazı, Gül 1, Kırıkçı, Lale Çıkmazı, Menekşe 2, Gülistan, Şahin 2 Altınçağ.
Başlangıç Tarihi ve Saati: 01/02/2024 saat 09:30
Bitiş Tarihi ve Saati: 01/02/2024 saat 17:30
Neden: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kesinti Süresi: 8 saat
DÖRTYOL İLÇESİ:
Etkilenen Bölgeler: Abdullah Karaca, Zühtü Çelebi, Taş Köprü, Aksoy, Can 1, Karakuş, 4 Nolu Çıkmaz Kuzuculu.
Başlangıç Tarihi ve Saati: 01/02/2024 saat 09:00
Bitiş Tarihi ve Saati: 01/02/2024 saat 17:00
Neden: şebeke iyileştirme çalışmaları.
Kesinti Süresi: 8 saat
ANTAKYA İLÇESİ:
Etkilenen Bölgeler: Hadduroğlu, Hatay (Atatürk)-, Behice, Kaçal, Kumrular, Temiz, Yağmur 2, Kubilay, Malik Akbaş, Oruç, Seyran, Toma, Ulusu, Uysal 3, Uğur Mumcu 11, Çamlık 2, İrfan, İlhan Çetinkaya, Cumhuriyet 26, Eylem, Yeşil 1, Mutlu 3, Atatürk 14, Güven 1, Karaçay, Demirel, Muhtar, Kelek, Süral, Yöndem, Bulut, Adalı, Cevahir, Abdi İpekçi 3, Serkan 2, Lale Sokak, Şişli, Bahar 3, Tepe 1, Bayırlı, Zeytin, Zeybek, Yonca -, Selvi 1, Akasya 2, Nar, Levent, Havuz 1, Gürsoy, Ova, Papatya 5, Çınar 4, Meşe 2, Ziyaret 12, Ak 2, Yaren, Sultan, Akın, Gür, Şimşek 1, Hikmet Ertaş, 1018, 1020, 1034., Yonca 2, Utku Acun 1, Derviş 2, Nergiz 1, Atatürk 61, İnce 1, Kelek 3, Uysal 1, Okçu 1, Fırat 2, Yunus Emre 3, Malik Akbaş 1, Uysal 2, Nergiz 2, İrfan 2, Ahmet Taner Kışlalı, İrfan 1, Kelek 1, İlker 1, Hatay 4, Özgürlük 3, Hatay 2, 100.Yıl, Aşık Veysel 2, Kerim, Madımak 1, Mercan 1, Mezarlık, Nergiz 3, Akçay, Yıldırım 7, Hatay (Yeşilova)-, Uysal (Yeşilova), Çapar, Menekşe 4, Özgür 3, Korkut, Şen 1, Neşe, Okçu, Onur, Sağlık 6, Selim, Seçkin, Sönmez, Diyar, Umut 1, Utku Acun-, Zübeyde, Çetin, Çilek, İnal, İnce, Şht.Yüzbş.Ferit Güneş, Alkan, Aslan 1, Baltacı, Barış 2, Bereket, Bilgin, Demirbilek, Hamit Doğru, Derviş, Elif 1, Emir, Özgürlük, Fidan 1, İlker, Ata 1, Ali Kamil Kaplan, Fırat-, Huzur 6, Vural, Buket 1, Yücedağ, Sencari, Türker, Çankaya 2, E-5 Karayolu (Mustafa Kemal Paşa)-, Erol, Gazi-, İnal 6, Dumlupınar 2, Kelek 2, Sağlık 1, Şht.Yüzbş.Ferit Güneş 2, Temiz 1, Seçkin 1, Kubilay 3, Uğur Mumcu 1, İlker 4 Serinyol.
Başlangıç Tarihi ve Saati: 01/02/2024 saat 09:00
Bitiş Tarihi ve Saati: 01/02/2024 saat 17:00
Kesinti Süresi: 8 saat
Altınözü İlçesi:
Etkilenen Bölgeler: Erbaşı, Erbaşı 5, Erbaşı 1, Erbaşı 7, Erbaşı 4, Erbaşı 6 Erbaşı
Başlangıç Tarihi ve Saati: 01/02/2024 saat 09:00
Bitiş Tarihi ve Saati: 01/02/2024 saat 17:00
Kesinti Süresi: 8 saat.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.