Sivas’ta elektrik kesintisi hangi ilçeleri etkileyecek

Sivas genelinde planlanan elektrik kesintisi, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 10:00'da başlayacak ve 6 saat boyunca devam edecek. Planlı bir şekilde gerçekleştirilecek olan kesinti, belirli ilçeleri etkileyecek. Elektrik kesintisi detayları ve etkilenecek ilçeler şu şekilde:
ELEKTRİK KESİNTİSİ SÜRESİNCE HANGİ İLÇELER ETKİLENECEK?
31 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan elektrik kesintisi süresince aşağıdaki bölgeler elektrik alamayacak:
Sivas
Akıncılar
Yağlıçayır-Yağlıçayır Aşağı Mah.
Kızıltaş
Gümüştaş
Abdurrahman
Sıyrındı
Derecik
Uğrunca
Yukarı Sarıca
Üzengi
Kavak
Balçık
Çörengeç
Sapanlı
Ekenek
Kılıç
Yünlüce
Doğantepe Köyleri.
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Sivas, Akıncılar, Yağlıçayır-Yağlıçayır Aşağı Mah., Kızıltaş, Gümüştaş, Abdurrahman, Sıyrındı, Derecik, Uğrunca, Yukarı Sarıca, Üzengi, Kavak, Balçık, Çörengeç, Sapanlı, Ekenek, Kılıç, Yünlüce, Doğantepe Köyleri.
Kesinti Tarihi ve Saati: 31/01/2024 10:00 - 31/01/2024 16:00
HAFİK İLÇESİ:
Süleymaniye
Kabalı
Evci
Derince
Aktaş
Demircilik
İnandık
Değirmenboğazı Baz İstasyonları
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Sivas, Hafik, Süleymaniye, Kabalı, Evci, Derince Aktaş, Demircilik, İnandık, Değirmenboğazı Baz İstasyonları.
Kesinti Tarihi ve Saati: 31/01/2024 13:00 - 31/01/2024 16:00
Elektrik kesintisi sürecinde, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu tarih ve saatlerde etkilenebilecek bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri alması öneriliyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.