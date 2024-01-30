Sivas’ta elektrik kesintisi hangi ilçeleri etkileyecek

Sivas genelinde planlanan elektrik kesintisi, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 10:00'da başlayacak ve 6 saat boyunca devam edecek. Planlı bir şekilde gerçekleştirilecek olan kesinti, belirli ilçeleri etkileyecek. Elektrik kesintisi detayları ve etkilenecek ilçeler şu şekilde:

ELEKTRİK KESİNTİSİ SÜRESİNCE HANGİ İLÇELER ETKİLENECEK?

31 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan elektrik kesintisi süresince aşağıdaki bölgeler elektrik alamayacak:

Sivas

Akıncılar

Yağlıçayır-Yağlıçayır Aşağı Mah.

Kızıltaş

Gümüştaş

Abdurrahman

Sıyrındı

Derecik

Uğrunca

Yukarı Sarıca

Üzengi

Kavak

Balçık

Çörengeç

Sapanlı

Ekenek

Kılıç

Yünlüce

Doğantepe Köyleri.

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Sivas, Akıncılar, Yağlıçayır-Yağlıçayır Aşağı Mah., Kızıltaş, Gümüştaş, Abdurrahman, Sıyrındı, Derecik, Uğrunca, Yukarı Sarıca, Üzengi, Kavak, Balçık, Çörengeç, Sapanlı, Ekenek, Kılıç, Yünlüce, Doğantepe Köyleri.

Kesinti Tarihi ve Saati: 31/01/2024 10:00 - 31/01/2024 16:00

HAFİK İLÇESİ:

Süleymaniye

Kabalı

Evci

Derince

Aktaş

Demircilik

İnandık

Değirmenboğazı Baz İstasyonları

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Sivas, Hafik, Süleymaniye, Kabalı, Evci, Derince Aktaş, Demircilik, İnandık, Değirmenboğazı Baz İstasyonları.

Kesinti Tarihi ve Saati: 31/01/2024 13:00 - 31/01/2024 16:00

Elektrik kesintisi sürecinde, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu tarih ve saatlerde etkilenebilecek bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri alması öneriliyor.