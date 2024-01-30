Malatya'da narkotik operasyonu 4 şüpheli tutuklandı

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonda, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı değerlendirilen 2 aracı hedef aldı. Malatya'da yapılan narkotik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Yapılan aramalarda şu materyaller ele geçirildi:

2 valiz içerisinde 72 paket halinde toplam 31 kilogram 950 gram Skunk maddesi,

1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 adet fişek.

Operasyon kapsamında, olaya karıştığı belirlenen Ö.K., F.C., S.K. ve H.B. isimli 4 şüpheli, Malatya Emniyeti tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonun uyuşturucu kaçakçılığına karşı kararlı mücadelenin bir parçası olduğunu belirterek, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışmaların süreceğini ifade etti. Kamuoyuna yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin uyuşturucu kaçakçılığı ve benzeri suçlarla mücadeledeki kararlılığı vurgulandı.