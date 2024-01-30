Bu kez kazanın adresi Hanımın Çiftliği

Malatya'nın Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında, bir araçta sıkışan bir vatandaş Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Recai Kutan Caddesi'nde yaşanan trafik kazasında, araç içinde sıkışan bir vatandaş yardım çağrısı üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine hızla intikal etti. Ekipler, araç içinde sıkışan vatandaşı kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

112 Acil Servis ekipleri, kurtarılan vatandaşı ilk müdahaleyi yapmak üzere olay yerine sevk edildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.